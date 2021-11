Fontanabuona: "Questo tunnel s'ha da fare"; mix di ottimismo e scetticismo - LevanteNews

Tutti euforici, tutti soddisfatti. Anche se, a parte i sindaci, non c’erano fontanini, scettici, ad applaudire. Al teatro di Monleone è andata in scena l’ennesima riunione per sancire che il tunnel della Fontanabuona (Monleone – A-12) si deve fare e che questa è la volta buona. Grazie alle opere risarcitorie dovute da Aspi per il crollo del Ponte Morandi ci sarebbero circa 230.000.000 di euro. Insufficienti certo (ce ne vorranno il doppio), ma a cui andranno aggiunti altri fondi. Il progetto esiste anche se non definitivo e andrà rivisto per adegualo alle norme di sicurezza e antisismiche. Poi occorrerà valutare l’impatto a Rapallo dove il tunnel dovrà raccordarsi con elicoidali all’A-12.

Alla riunione, ha fatto gli onori di casa il sindaco di Cicagna Marco Limoncini. Presenti il presidente della Regione Giovanni Toti, il sindaco della città metropolitana Marco Bucci, gli onorevoli Raffaella Paita; Edoardo Rixi; Roberto Traversi, i consiglieri regionali Giovanni Boitano e Luca Garibaldi, i sindaci della Fontanabuona intervenuti attraverso l’avvocato Trossarello; rappresentanti della maggioranza di Chiavari e il vicesindaco di Rapallo Pier Giorgio Brigati; Risso, presidente degli industriali Tigullio (se lo facciamo lo dobbiamo ai 43 morti del Morandi) e l’ingegnere Selleri di Aspi. Presente anche l’ex presidente della Regione Claudio Burlando.