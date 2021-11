Covid: 135 i nuovi casi in Liguria, 40 nel territorio della Asl4 - LevanteNews

Sono 40 i casi in Asl 4 e 22 gli ospedalizzati nell’area del Tigullio. Intanto in base ai flussi Alisa-Ministero della Salute con 1634 in più, giungono a 1.813.121 i tamponi molecolari effettuati, mentre sono 1.191.907 i tamponi antigenici rapidi (3472). Il totale dei casi positivi è 122.013 (+135), mentre gli attuali sono 5609 (38).

Sono 160 (6) i ricoverati in ospedale di cui 21 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 4076 (127) persone mentre i guariti sono 111.942 (95). I decessi sono 4462. I vaccini somministrati sono 2.452.858.