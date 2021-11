Chiavari: otto gol al Comunale ma il Santa Maria cede al Moconesi - LevanteNews

Santa Maria – Moconesi 3-5

Gara rocambolesca quella andata in scena oggi al comunale. Nei primi minuti è il Santa a rendersi pericoloso con due grandi occasioni da gol ma sono gli ospiti a portarsi in vantaggio con il gol di Porro e a raddoppiare poi con il gol di Garin. Sul finale del tempo Lusardi riesce ad accorciare le distanze e fissare il risultato della prima ripresa sul 1-2.

Ad inizio secondo tempo Tropeano R. con un bel colpo di testa riesce ad agguantare il pareggio ma di nuovo Garin al 65’ e al 70’ porta gli ospiti in vantaggio di due gol. Sul finale Nobile accorcia le distanze ma , malgrado un espulsione , gli ospiti firmano il 3-5 allo scadere di nuovo con un contropiede di Garin.

Una gara ricca di emozioni con tante occasioni non concretizzate dalla squadra che chiude questa domenica con tanti rimpianti. Importante ora non demoralizzarsi e prepararsi al meglio per la sfida di sabato con la Panchina.