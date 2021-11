Chiavari: Istituto per il Baliatico, dal bilancio alle attività natalizie - LevanteNews

Da Giovanni Nicola Dallorso (Presidenza Istituto per il Baliatico)

Si è riunito negli scorsi giorni il Consiglio di Amministrazione del Baliatico. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio preventivo 2022.

Le entrate provenienti dalla locazione di immobili sono previste stabili in € 115.000; dalla raccolta fondi si prevede un contributo di € 12.000; si auspica comunque di superare le previsioni con i proventi straordinari da oblazioni, grazie alle sempre generose offerte di privati e ditte del territorio. Importante è anche il sostegno che proviene ogni anno dal Comune di Chiavari e dall’Assessorato ai Servizi Sociali. Vengono inoltre ricevute molte donazioni in natura (vestiario, calzature, giochi ed alimenti) che non possono essere valutate monetariamente.

Viene previsto, pur nel difficile momento economico, di mantenere in assistenza nel 2022 il medesimo numero di famiglie, incrementate recentemente anche grazie ad una generosa donazione in ricordo del concittadino chiavarese Lamberto Garbarino, particolarmente legato al Baliatico. L’Istituto è in grado di assistere in modo regolare ogni mese, congiuntamente con le oblazioni ricevute, 80 bambini per l’intero anno con un budget di quasi € 60.000 e l’emissione di oltre 950 buoni-spesa, venendo così incontro alle crescenti richieste di aiuto, anche a seguito della pandemia. Oltre a tale sostegno regolare, l’Istituto provvede a supportare le mamme in difficoltà che si rivolgono anche saltuariamente per ricevere vestiario, latte in polvere, pannolini e attrezzature per l’infanzia. Le altre voci passive del bilancio riportano un ammontare sostanzialmente invariato dei costi non caratteristici (tasse € 30.000, amministrazione e manutenzione immobili € 8.000, mutuo per manutenzione prospetti € 12.000, personale € 22.000). Il bilancio pareggia ad € 129.600,00.

ATTIVITA’ SVOLTA DALL’ISTITUTO

Sempre nel corso della riunione è stata discussa l’attività svolta dell’Istituto. A causa del protrarsi della situazione epidemiologica a seguito della pandemia Covid-19, l’Istituto valuta periodicamente il proprio ruolo e le proprie responsabilità sia verso gli assistiti e la comunità sia verso i volontari ed i dipendenti. Il Consiglio conferma di ritenere doveroso proseguire la propria attività di sostegno alle famiglie bisognose del territorio, pur adottando tutti i provvedimenti utili alla limitazione della diffusione del virus. L’attività, che non si è mai interrotta, prosegue regolarmente: gli incontri con gli assistiti non sono più a libero accesso, ma, da marzo 2020, vengono fissati appuntamenti con la singola famiglia, per la consegna dei buoni-spesa, del pacco-viveri, dell’abbigliamento e delle attrezzature richieste. Relativamente alle prestazioni agli assistiti, tutte le famiglie ricevono ogni mese, oltre al buono-spesa, abbigliamento, giochi, libri, calzature, donati da persone generose e ditte del territorio. Oltre a ciò,

viene consegnato ad ogni famiglia un pacco alimentare di circa 8/10 kg., grazie all’aiuto che proviene dal Banco Alimentare della Liguria: ogni mese vengono consegnati al Baliatico oltre 9 quintali di alimenti provenienti dall’annuale Colletta Alimentare, appena conclusa, o dai viveri del Programma Alimentare Europeo. Il principale risultato conseguito nell’ultimo periodo a favore dei bambini è stata la totale eliminazione delle liste d’attesa, grazie ad una maggiore capacità di assistenza ed un’attenta valutazione delle reali condizioni di bisogno o di disagio delle famiglie che si rivolgono all’Istituto. Inoltre grazie alle regolari donazioni da privati, gli assistiti ricevono anche, ove richiesto e valutato necessario, latte in polvere, creme pediatriche e pannolini. La composizione degli assistiti è attualmente costituita da bambini di varie nazionalità: 40% italiani, 19% marocchini, 12% albanesi, 9% ecuadoregni, 8% rumeni, ma anche peruviani, pakistani e persino un bimbo bengalese ed uno venezuelano. Secondo le previsioni dell’ideatore e benefattore dell’Istituto Avv. Antonio Daneri, alcune assistenze sono sempre riservate a bambini bisognosi delle Parrocchie di Carasco, Campodonico e Sanguineto e secondo le decisioni del Consiglio, in base alle disponibilità e agli avanzi di bilancio, le assistenze sono state recentemente estese fino a Sestri Levante e alla Valfontanabuona. Alcuni progetti hanno potuto riprendere nel corrente anno, come la Giornata di Raccolta del Farmaco (colletta di farmaci), grazie agli accordi con il Banco Farmaceutico e Una mano per la scuola (Coop di Chiavari), con la fornitura di materiale scolastico. Si è appena conclusa, in occasione della Giornata Mondiale dei diritti dell’Infanzia del 20 novembre, la 9° Edizione dell’iniziativa In farmacia per i bambini, organizzata dalla Fondazione Francesca Rava di Milano, colletta nazionale di prodotti specifici per l’infanzia, a cui hanno aderito farmacie e parafarmacie di Chiavari, Leivi/Rostio e Ne, destinando la raccolta all’Istituto. E’ anche recentemente ripreso, con la partecipazione delle volontarie, il progetto Raccolta del pane che permette ogni settimana il recupero e la redistribuzione delle eccedenze di panetterie, forni e pasticcerie a famiglie bisognose per contrastare l’emergenza alimentare in città, in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Chiavari e con alcune associazioni e fondazioni operanti sul territorio nella distribu­zione di alimenti ai bisognosi (Frati Cappuccini anche con la mensa quotidiana, Banco di Solidarietà, Caritas diocesana e Anteas).

INIZIATIVE NATALIZIE

Purtroppo quest’anno la Festa di Natale con bambini ed anziani ospiti presso la Casa di Riposo Torriglia non potrà avere luogo, per evidenti motivi. Grazie ad un piano di sostegno straordinario, però, il Rotary Club Chiavari-Tigullio, fornirà uno speciale buono-spesa natalizio ad ogni famiglia, oltre ai giochi per preparare i pacchi natalizi per i piccoli

assistiti. Questa distribuzione straordinaria avverrà in sede a metà dicembre alla presenza di Babbo Natale. Infine, se le condizioni generali lo permetteranno, è anche in programma per sabato 18 dicembre l’ormai abituale Pesca di Beneficenza natalizia in Piazza Mazzini, con offerta di panettoni e palloncini. Tutto ciò è possibile grazie al grande impegno delle collaboratrici, dei consiglieri e di una quindicina di Volontari e Volontarie del Baliatico che partecipano direttamente all’attività dell’Istituto, oltre a quanti aiutano tramite oblazioni, offerte di vestiario, giochi ed alimenti.