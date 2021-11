Chiavari: dal Green pass rafforzato a palazzo Ferden - LevanteNews

Da Luca Garibaldi consigliere e capogruppo del Partito democratico in Regione

in queste ore è aumentato il livello di preoccupazione sull’andamento della pandemia, a causa dell’individuazione di una nuova variante del virus – chiamata Omicron – che contiene diverse mutazioni, i cui effetti sono allo studio, ma che sembra possano essere ritenute sotto controllo. Sono scattate procedure di controllo e testing, ma questa vicenda apre una riflessione su uno dei grandi limiti della risposta globale alla pandemia.

Banalizzando, più il virus circola, più aumentano le possibilità di mutazioni: la campagna di vaccinazione è quindi uno degli elementi per contrastare l’epidemia, e, limitando la circolazione del virus limitare anche la possibilità di mutazione.

Il mondo è però diviso in due: i paesi ricchi ricevono i vaccini e fanno la campagna di vaccinazione. I Paesi poveri invece no, con tassi irrisori o nulli. Per combattere la pandemia bisogna avere una risposta globale: liberare i brevetti e vaccinare il mondo.

Accanto a questo occorre continuare nelle misure di prevenzione e protezione.

Il Consiglio dei Ministri mercoledì scorso ha previsto alcune misure tra cui il cosidetto Green Pass rafforzato, che si ottiene solo con vaccinazione o guarigione e varrà 9 mesi. Dal 6 dicembre l’accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di “green pass rafforzato”. È stata estesa – dal 15 dicembre – la vaccinazione obbligatoria al personale amministrativo sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia, soccorso pubblico, così come richiamo obbligatorio per le professioni sanitarie.

In più è previsto un rafforzamento del sistema dei controlli.

IN LIGURIA: PIÙ HUB, PIÙ TRACCIAMENTI, PIÙ PERSONALE. Questo a livello nazionale. Il compito della Regione in questa fase, invece dei comunicati stampa di commento sulle misure del Governo, dovrebbe essere concentrato su tre aspetti, rispetto ai quali invece registriamo diversi ritardi.

1) La campagna di vaccinazione: vanno riaperti gli Hub, riorganizzati i servizi di vaccinazione domiciliari, garantite corsie preferenziali per coloro che si trovano nella necessità del richiamo dopo i 5 mesi. Ho ricevuto diverse segnalazioni di persone – soprattutto nella ASL 4 e nella ASL 3 – che hanno in metà gennaio/inizio febbraio la prima data utile per la terza dose. Due mesi sono un tempo inaccettabile. I grandi centri vaccinali sono necessari.

2) Il sistema di tracciamento: di fronte all’aumento dei contagi, e in particolare nelle scuole e nella popolazione non coperta da vaccinazione, è fondamentale la ripresa di centri tamponi più capillari, che consentano un’individuazione precoce dei casi e le azioni di screening. Nelle prossime settimane aumenterà ancora di più la pressione per i tamponi al fine dei green pass, per questo vanno messe in campo azioni al fine di avere linee prioritarie e accessibili per i tamponi da screening.

3) Le squadre territoriali: anche in questo caso, va riorganizzata e rafforzata la presenza delle squadre Gsat, le attività territoriali di supporto. E’ un sistema che ha funzionato, ma che ha bisogno di investimenti (ad esempio ecografi portatili) per favorire sempre di più l’assistenza e la cura domiciliare dei casi.

In tutto questo, va ribadito ancora con più forza la necessità di rafforzare la campagna di vaccinazione, anche per i reticenti e i dubbiosi, con campagne informative nei luoghi di lavoro, ad esempio. Tutto questo è competenza della Regione e dell’Assessore Toti in particolare: nei prossimi giorni è stato annunciato un programma di potenziamento, che arriva come sempre tardivo e andrà monitorato attentamente.

Chiederemo nel prossimo consiglio di avere una informativa sulle iniziative della Regione.

IN LIGURIA I MEDICI DI BASE RISCHIANO DI SCOMPARIRE. In tutto questo, la sanità continua a vivere in una situazione difficile. Abbiamo problemi nei pronti soccorso, e anche la medicina sul territorio sta subendo gravi danni. Secondo le cifre raccolte nel 2019, nella nostra Regione ogni medico di base assiste una media di 1.179 persone, nell’arco di sette anni 714 medici andranno in pensione e solo 280 subentreranno.

Circa due medici su tre non saranno sostituiti.

Un dato drammatico e trasversale all’Italia, che dovrebbe far riflettere e correre ai ripari tutte le regioni, con investimenti consistenti sulla sanità pubblica e sui presidi territoriali, fondamentali ora più che mai per garantire cure e sostegno adeguati a tutti i cittadini.

In Liguria però andiamo nella direzione opposta. La Giunta Toti appalta ospedali ai privati, depotenzia e declassa le strutture, priva le valli di punti di primo soccorso e non incentiva l’assunzione di nuovo personale medico che vada a coprire la voragine sanitaria che, di anno in anno, si sta sempre più allargando.

Quanto renderà conto ai cittadini delle sue scelte scellerate?

NUMERO ANTIVIOLENZA. AL VIA LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SUGLI SCONTRINI. In occasione del 25 novembre, numerose sono state le iniziative messe in campo ad ogni livello per sensibilizzare sulla violenza contro le donne. Dalle campagne nei bus liguri contro le molestie, alle iniziative per sostenere l’attività dei centri antiviolenza e i punti d’ascolto, le case rifugio nel nostro territorio, all’approvazione dell’ordine del giorno in Consiglio Regionale – all’unanimità – per attivare la promozione del numero 1522 sugli scontrini fiscali.

È però necessario lavorare e intervenire ogni giorno per cambiare le cose e scardinare la cultura patriarcale che ancora governa troppi processi sociali del nostro Paese, e che riguarda molti aspetti: dal gender gap nelle aziende, alla tampon tax, combattere il revenge porn e garantire cure e sostegno adeguati per malattie invalidanti non considerate tali.

I PASTICCI DELLA DESTRA A LIVELLO REGIONALE E LOCALE. Su Domani e il Fatto Quotidiano è in corso un reportage giornalistico che mette al centro dell’attenzione l’attività della Fondazione Change di Giovanni Toti e i presunti finanziamenti illeciti che potrebbero riguardarlo. Toti non è indagato, e ad oggi l’inchiesta è aperta, per cui degli eventuali aspetti di rilevanza penale e delle sentenze si occuperà la magistratura, nel caso.

Lo dico per garantismo, ovviamente, e perché vorrei sottolineare l’aspetto politico della vicenda: il Comitato Change in questi anni ha finanziato con oltre 2 milioni di euro l’attività politica del Presidente della Giunta Toti, e poi, pochi mesi fa, è stato chiuso. Ma quello che è emerge è un quadro di incroci tra attività istituzionali, soggetti portatori di interessi e forza economica nelle campagne elettorali del Presidente Toti che va valutato.

C’è un tema nazionale di finanziamento della politica, che deve superare il modello delle fondazioni personali come veicolo di attrazione di fondi privati, come vediamo in molte discussioni di questi giorni. Un sistema che non funziona, dopo il frettoloso – e sbagliato – abbandono del finanziamento pubblico dei partiti, che andrebbe rivisto con regole di trasparenza, come avviene nel resto dei paesi europei.

Anche a livello regionale si pone il tema: vogliamo presentare una legge sulla trasparenza che regoli i rapporti tra i portatori di interessi, le lobby e l’amministrazione pubblica, per contrastare i potenziali conflitti di interesse.

Conflitti di interesse che si trovano ovunque: negli scorsi giorni abbiamo denunciato una surreale vicenda che riguarda il ribaltamento a mare di Fincantieri. Procedure senza gara, avvisi pubblicati per poco più di dieci giorni, committenti e commissari delle opere che diventano presidenti delle società che poi si candidano a realizzarle.

Questo è il cortocircuito che si sta verificando attorno al progetto di ribaltamento a mare.

L’ing. Marco Rettighieri, che per oltre due anni è stato per nomina del Commissario Bucci il responsabile dell’attuazione del Programma straordinario delle opere portuali, oggi è il Presidente di Webuild Italia, società di costruzioni che si candida a realizzare il ribaltamento a mare del Cantiere di Sestri ponente.

Una situazione assurda, che porta la società a dire, in sede di apertura delle offerte, che Rettighieri nella sua prima veste (quella di responsabile del piano) non si fosse occupato della gara, e nella sua seconda veste (quella di operatore privato), non avesse partecipato alla definizione dell’offerta.

Un contorsionismo giuridico francamente surreale e che rende ancora più evidente il mix di potenziali conflitti di interesse, la mancata trasparenza, attorno a quello che viene decantato come modello Genova e che spesso sembra più un suq.

A Chiavari non siamo da meno, con una vicenda incredibile di cui la stampa anche locale si è occupata meno di quanto avrebbe dovuto. In sintesi, l’Assessore Comunale all’Edilizia ha presentato, come architetto, un progetto privato di divisione in appartamenti di un complesso immobiliare, la cui vendita di appartamenti era demandata ad una società gestita da un consigliere comunale di maggioranza, con tanto di striscioni e annunci di vendita.

Il punto è che quel complesso immobiliare ha ancora un vincolo a servizi pubblici, che sta alla Giunta comunale togliere. Giunta in cui siede l’assessore che da professionista privato – violando le norme del Testo Unico degli Enti Locali – si sta occupando della pratica. Giovedì scorso c’è stato un consiglio comunale imbarazzante in cui la Sindaca facente funzioni ha balbettato che dato che lo svincolo non c’è stato, in realtà la vicenda non è un problema.

Invece il problema rimane, e penso che l’Assessore si debba dimettere: ne ho parlato anche qui in una intervista a Piazza Levante.

