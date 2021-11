Calcio/ Vittoria con dedica al capitano, la Cogornese batte il San Bernardino - LevanteNews

Dall’Usd Cogornese 1964

San Bernardino Solferino – COGO 1 – 2 ( Larizza, Rugari )

Alla vigilia della gara il desiderio di portare a casa i tre punti era più forte di altre volte, volevamo la posta massima per dedicare la giornata al nostro capitano Nicola Emina, infortunatosi gravemente la settimana scorsa, e per sfatare il nostro personale tabù della ” domenica mattina “. E al triplice fischio, con orgoglio e soddisfazione, abbiamo festeggiato sia la vittoria che il primato condiviso in classifica. Una giornata proseguita poi come da tradizione nel consueto tour enogastronomico post trasferta calcistica che mai come ieri affrontato con il sorriso.

Ma ci è voluta tanta fatica e sudore per rendere speciale la domenica appena passata, ci è voluta tanta determinazione e tanta pazienza. Sì perché il film visto ieri è stato il solito di questa stagione : l’ approccio giusto alla gara, l’ ennesima rete del nostro vantaggio dopo pochi minuti, l’ ennesimo gol del pari subito su palla da fermo, l’ ennesimo numero di occasioni sprecate o mancate di poco. Ma fortunatamente, e per la terza volta in questa stagione, abbiamo avuto la perseveranza e la lucidità di realizzare una rete decisiva nei minuti finali quando ormai lo scenario sembrava quello di una giornata piena di rimpianti. Bisogna, però, anche dire quanto comunque organizzata e viva si sia dimostrata la squadra di casa non meritando le ultime posizioni della classifica. E bisogna pure ammettere con assoluta onestà di tre episodi decisivi che hanno lasciato spazio a qualche dubbio di troppo : la rete del 2 – 1 avversaria annullata per offside, l’ espulsione rimediata dai padroni di casa per doppio giallo sul risultato di parità e la punizione dalla quale è generata l’ azione della nostra rete della vittoria. Tutti momenti che nell’ epoca moderna del Video Assistent Referee avrebbero meritato almeno una seconda verifica.

Detto quanto sopra, la legittimità della nostra vittoria non può assolutamente essere messa in discussione, un successo meritato per volume di gioco e occasioni create. Un successo che dopo un terzo di campionato ci proietta al primo posto in classifica ( primato coabitato ) e con il secondo migliore attacco del campionato, in uno scenario che và al di là delle nostre più rosee aspettative e che sappiamo quanto comunque esser provvisorio.