Santo Stefano d'Aveto: tra Avvento e mercatini, il programma delle feste - LevanteNews

Da Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica Santo Stefano d’Aveto

Siamo a Santo Stefano d’Aveto ed è iniziato l’Avvento: è tempo di mercatini e letterine di Natale e allora ecco le proposte di dicembre che, sicuramente, accontentano grandi e piccoli!

Le consolidate manifestazioni prenatalizie del nostro borgo di montagna avranno luogo nei fine settimana precedenti al Santo Natale e nel giorno dell’Immacolata (4-5-8-11-12-18-19, dicembre)

E’ ormai tradizione l’apertura dei Mercatini Arte e Sapori che si svolgeranno nel Bocciodromo Arvigo, vicino al campo sportivo, con orario 10.00 – 18.00, dove potrete trovare artigianato, prodotti locali e altre particolarità che potranno essere essere utili per i vostri regali di natale: quest’anno sarà aperto negli stessi orari un servizio bar all’interno della struttura. Vi ricordiamo che per accedere ai mercatini e al ristoro è richiesto il Green Pass.

Nelle stesse date Babbo Natale tornerà qui a Santo Stefano d’Aveto per incontrare i bambini all’interno del Castello Fieschi-Doria-Malaspina dove i più piccini potranno consegnare la letterina con i loro desideri. La visita alla Casa di Babbo Natale è possibile su prenotazione al numero 3458467305 e, anche qui, è richiesto il Green Pass secondo le regole vigenti.

Mercatini e Casa di Babbo Natale saranno affiancati, inoltre, dalla mostra fotografica “Verso il Rifugio” allestita dalla giovane fotografa Aurora Sanna, all’interno dei locali della ex scuola di Via Badinelli: un viaggio all’interno di se stessi, alla ricerca di qualcosa che va oltre il semplice cammino.

Nello svolgimento di queste manifestazioni, rammentiamo che Domenica 12 si terrà la tradizionale Fiera di San Damaso, con banchetti di merci varie.

Per chi, invece, predilige l’aria aperta e vuole godere le ricchezze della natura, consigliamo di seguire il calendario delle Meraviglie d’Aveto che ci accompagneranno Domenica 5 al Tour del Cantomoro in Ciaspole (consigliamo di seguire la loro pagina FB Meraviglie d’Aveto per conferme) e successivamente Domenica 19 nella Ciaspolata di Natale nella Foresta del Penna con Pranzo tipico Avetano alle Casermette del Penna.

Ricordiamo, inoltre, che nel mese di Dicembre apriranno gli Impianti di risalita con orario 09.00 – 16.30, tutti i fine settimana del mese e dalla viglia di Natale al 9 Gennaio tutti i giorni, tutti gli aggiornamenti disponibili su www.impiantivaldaveto.it.

Aspettando il Natale, il Gruppo Sportivo Allegrezze ci inviata a partecipare al Concorso “Il Minipresepe”, nel quale gli aspiranti correnti dovranno consegnare le loro opere entro la Vigilia di Natale presso l’antica e caratteristica chiesetta di Allegrezze: le votazioni avverranno in questa sede oppure sui canali social tramite i like e la premiazioni si terrà il giorno dell’Epifania.

Concludiamo anticipando alcuni consigli per dare il benvenuto all’anno nuovo:

– la Cena di Capodanno con Karaoke all’Albergo Ristorante San Lorenzo che ci propone, neve permettendo, una ciaspolata per il Primo dell’Anno;

– Capodanno al prato della Cipolla, con aperitivo e cena al Rifugio e, all’1.00 fiaccolata al Monte Bue.