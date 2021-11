'Santa': lavori Iren, in calata tornano le ruspe e l'acqua depurata - LevanteNews

Ancora lavori in calata portuale a Santa Margherita Ligure. Le ruspe lavorano per portare l’acqua, depurata ma non commestibile, da Punta Pedale al porto e a villa Durazzo per lavare barche, pontili e strade, innaffiare giardini. Questo l’impegno sottoscritto a su tempo da Iren. Uso che potrebbe essere esteso nella zona che si estende nella spalliera che va da San Lorenzo a San Michele per innaffiare i numerosissimi giardini che oggi si servono di acqua potabile.

