San Colombano: meeting a luglio delle comunità legata al Patrono - LevanteNews

Da Claudio Solari, consigliere comunale e Capogruppo Territorio e Sviluppo del Comune di San Colombano Certenoli

Ieri mattina nella chiesa di San Colombano di Vignale si è svolta una prima riunione che ha dato vita al comitato organizzatore del XXIII Meeting internazionale delle Comunità legate a San Colombano abate denominato Columban’s day che si svolgerà a luglio 2022 a Chiavari e che vedrà coinvolto il nostro territorio da San Colombano di Vignale, a San Colombano della Costa a Cogorno all’abbazia di Borzone a Borzonasca.

L’evento si è reso possibile grazie alla volontà del nuovo Vescovo di Chiavari Mons. Giampio Devasini individuando Chiavari come nodo centrale anche dal punto di vista logistico per tutti, tenuto conto che giungeranno fedeli e sacerdoti dal nord d’Italia e da alcuni paesi europei.

È intervenuto il Presidente dell’Associazione Amici di San Colombano per l’Europa Mauro Steffenini da San Colombano Al Lambro in provincia di Milano.

Oltre ai parroci coinvolti, al Vicario Generale della Diocesi di Chiavari Don Stefano Mazzini, erano presenti i Sindaci di San Colombano Certenoli, di Cogorno e l’Assessore alla cultura di Borzonasca.

Infine era presente un rappresentante della Pro loco di San Colombano Certenoli ed il cultore di storia locale Osvaldo Garbarino.

Vi terremo aggiornati per questo grande evento che rende protagonista il nostro territorio.