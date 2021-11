San Colombano: "Il Ciclocross una grande manifestazione per la Valfontanabuona" - LevanteNews

“San Colombano Certenoli. Piccola realtà della Valfontanabuona ma ricca dì iniziative e persone in grado dì rendere questo territorio una valida attrattiva per gli amanti dello sport. Ringrazio per l’invito Lino Gnecco Presidente dell’ACLI che nell’occasione dì parlarmi della necessità dì intervenire sull’impianto sportivo, ha fatto presenziare anche la sindaca Carla Casella e Roberto Portunato Presidente dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica Velo val Fontanabuona”: così l’Assessore Regionale Simona Ferro.

“Proprio grazie all’impegno di Roberto, il 5 Dicembre verrà disputata una grande manifestazione ciclistica internazionale: il Primo Trofeo Ciclocross che metterà la Valfontanabuona al centro degli eventi sportivi liguri nazionali”.