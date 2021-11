RASSEGNA STAMPA. Covid, a Rapallo il record di contagi - LevanteNews

Oggi, domenica 28 novembre auguri a Giacomo. Mercati settimanali: Moneglia. Proverbi: “I figli sono ricchezza dei poveri”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Ieri nell’Asl 4 i nuovi contagi sono stati 62; i pazienti ricoverati sono 20 di cui tre in terapia intensiva”; “Vaccini senza prenotazioni, nuova linea a Chiavari, somministrate 120 dosi”; “Nel Tigullio otto comuni privi di contagi; Rapallo la più colpita con 106 contro i 42 di Chiavari); “Tamponi in ospedale a Rapallo con auto in fila”; “Vaccinazioni under 12, famiglie tra dubbi e fiducia”; “Le novità stabilite dalla Asl 3 per Golfo Paradiso e Lumarzo”; “Super Green Pass, i ristoratori di Recco non temono ricadute” .

Sestri Levante: sindaci virtuosi, Valentina Ghio seconda. Sestri Levante: concessioni demaniali; preoccupazione per l’aumento dei canoni. Chiavari: poliziotto del locale commissariato arrestato a Sanremo per corruzione e spaccio. Chiavari: sit-in a Sampierdicanne sul sagrato della chiesa per salvare l’asilo”. Chiavari, convegno sul Parco nazionale di Portofino.

Rapallo: casco per pazienti oncologiche, iniziative a favore del progetto. Rapallo: il Comitato fuochi di San Maurizio compra terreno per la sagra. Rapallo: la comunità di Oliveri festeggia il sindaco della cittadina siciliana al chiosco della musica. Rapallo: convegno sull’utilizzo dei droni e sulla relativa normativa. Rapallo: progetto per l’ambiente, il robot Hydrocarbot premiato a We-Restart.

Camogli: “La memoria come faro della cittadinanza attiva”.

Lumarzo: schianto sulla A-10; muore liceale, ferito il cugino che era alla guida; morto il cane che era sull’auto.