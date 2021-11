Rapallo: tamponamento a catena in A-12, un ferito e code nei due sensi - LevanteNews

La giornata sull’A-12 era iniziata con un incidente che ha coinvolto quattro veicoli e creato lunghe code. A quasi dodici ore di distanza nella galleria Sant’Agostino, vicina, a quella dell’incidente di stamattina, altro tamponamento con tre auto coinvolte, un ferito in codice giallo trasportato al pronto soccorso di Lavagna; traffico interrotto nei due sensi e code. La più lunga in direzione Genova, basso Pimente, Lombardia; al contrario di stamattina dove la più lunga, sei chilometri, era in direzione Riviera, Spezzino e Versilia. Sul posto dell’incidente ovviamente 118, ambulanze, vigili del fuoco di Chiavari e Polstrada.

Occorre spiegare che il traffico in autostrada tra Rapallo e Chiavari, viene convogliato a doppio senso di marcia su un’unica carreggiata poiché sull’altra sono in corso lavori. Praticamente i sorpassi sono vietati; quando si verifica un incidente il traffico si blocca nei due sensi di marcia.

Ma la situazione diventa drammatica per i soccorritori (come dimostra un video virale su fb), Il 118, ambulanze, vigili del fuoco, polstrada o restano in coda o, se tentano il sorpasso, rischiano per i veicoli che provengono in senso contrario, fino allo stop al traffico. E’ assurdo che i mezzi di soccorso non abbiano la possibilità di percorrere la carreggiata dove si lavora.