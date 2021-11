Rapallo: "Open Day in diretta all'Istituto comprensivo" - LevanteNews

Da Enrica Guidotti, docente e addette stampa Istituto Comprensivo Rapallo

Quattro incontri “in diretta” per conoscere insegnanti e offerta della scuola media. Gli alunni delle elementari e i loro genitori potranno collegarsi da scuola e casa, assistere alle lezioni, partecipare ai laboratori e dialogare con insegnanti e Dirigente scolastico

L’Istituto Comprensivo Rapallo si presenta ai futuri alunni e ai loro genitori con quattro “dirette” dalla scuola. Giovedì 2 e lunedì 6 dicembre dalle 10.45 alle 11.45 gli alunni delle quinte elementari potranno collegarsi da scuola (e i loro genitori da casa) su Google Meet per assistere alle lezioni, ascoltare il racconto di iniziative e approfondimenti dalla viva voce dei ragazzi e partecipare a laboratori di italiano e lingue. Mercoledì 1 dicembre dalle 16.45 alle 18.15 e giovedì 9 dicembre dalle 14.30 alle 16.00 saranno i genitori a collegarsi con gli insegnanti e il Dirigente scolastico per la presentazione della scuola e della sua offerta formativa.

Negli incontri mattutini, dopo il saluto del Dirigente scolastico Giacomo Daneri, gli alunni delle scuole elementari potranno visitare a distanza la palestra, il laboratorio scientifico, il fab lab con i suoi strumenti tecnologici, la biblioteca, il laboratorio di informatica e l’aula di arte. Potranno vivere per qualche minuto l’esperienza di essere uno studente delle medie “entrando” in diverse classi per seguire le lezioni in diretta, guardare l’esibizione degli alunni di violino, chitarra, tromba e pianoforte e partecipare a un laboratorio in una classe digitale.

Negli incontri pomeridiani verranno illustrati l’organizzazione interna (orari, periodi didattici, criteri per la formazione delle classi, ecc.), offerta didattica, attività di recupero e progetti particolari. Sarà così dato spazio alle principali caratterizzazioni dell’Istituto: la sezione di didattica digitale, che utilizza quotidianamente gli ipad e il lavoro cooperativo; il corso di strumento musicale (chitarra, pianoforte, tromba e violino), aggiuntivo rispetto alle ore del mattino; le attività di tutoraggio e i corsi per la valorizzazione delle eccellenze.

Per ricevere il link di accesso agli incontri i genitori dovranno inviare un e-mail all’indirizzo openday21@istitutocomprensivorapallo.edu.it

I genitori dei futuri alunni delle medie troveranno sul sito www.istitutocomprensivorapallo.edu.it una sezione in costante aggiornamento contenente tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione e video esplicativi delle attività della scuola.