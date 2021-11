Rapallo: grandi luminarie, ma tanti locali chiusi sul lungomare - LevanteNews

Manca ormai meno di un mese a Natale: tempo di acquisti per poter valutare cosa regalare alle persone più care. A Rapallo la giornata regala sole e richiama persone sia sul lungomare sia nel centro storico dove sono moltissimi i negozi aperti. All’imbrunire si accendono anche le luminarie natalizie e sul lungomare sono in tanti a fotografare il grande pino illuminato e il chiosco della Musica. Molti però gli esercizi pubblichi chiusi. Alcuni titolari saranno giustamente in ferie al termine di una stagione estiva longeva. Ma se la maggio parte dei locali resta chiusa, a che serve l’illuminazione pagata totalmente dal Comune che sul Natale investe fior di quattrini?