Eccellenza/ Giornata no del Rapallo Rivarolese: il Busalla espugna il Macera - LevanteNews

Dalla pagina Facebook dei Vecchi Ruentini

ECCELLENZA GIRONE “B”, 12a GIORNATA:

RAPALLO RIVAROLESE – BUSALLA 0-2

RETI: 87° Spano (B..), 91° Compagnone (B, Rig.)

ARBITRO: Sig. Matteo Laganaro di Genova

SPETTATORI: 150 circa, con folta e rumorosa rappresentanza ospite.

Si interrompe oggi la striscia positiva dei ragazzi di Mister Fresia che vengono sconfitti al “Macera” da un Busalla in gran forma, ben diverso da quello visto all’andata, in un match vivace con continui capovolgimenti di fronte.

La prima azione al 3° con una punizione di Compagnone dai 25 metri che finisce alta. Al 5° conclusione di Audel dal limite parata. All’11° tiro di Panepinto alto. Al 22° non miglior sorte ha un tiro di Paterno dal limite. Al 29° cross di Michelotti, giurata di Chiarabini fuori. Al 30° da azione di calcio d’angolo tiro di Panepinto altissimo. Al 33° un tiro dell’ex Boggiano dal limite deviato per poco non inganna Scatolini. Al 35° tiro di Ymeri dal limite di poco lato. Stessa sorte al 36°con un tiro di Boggiano da lontano. Al 43° tiro di Chiarabini dal limite alto. Squadre al riposo.

La ripresa si apre con un diagonale di Chiarabini a fil di palo. Al 56° tiro di Repetto, para Scatolini. Al 65° una punizione dell’esperto Compagnone dal limite sfiora il palo. Al 70 su un’azione di contropiede tiro di paterno e miracolo del portiere ospite. Al 72° da cross da sinistra tiro al volo di Becciu, e scatolini si supera. Al 73° Zunino pescato da solo in area spreca malamente. Al 77° viene annullato un gol a Revello per un giusto fuorigioco. All’81° cross di paterno da sinistra, colpo di testa di Zunino finisce a fil di palo. Quando il pareggio sembra profilarsi all’orizzonte ecco il vantaggio ospite con Spano all’87° con un bel tiro imparabile per Scatolini, 0-1. Il Busalla insiste, solo un minuto dopo girata di Repetto dal limite accarezza il palo e al 90° Ymeri atterra in area Compagnone, secondo cartellino giallo per il capitano rapallese e quindi espulsione. Si presenta dal dischetto lo stesso Compagnone che non sbaglia, 0-2, che sarà poi il risultato finale.

Sconfitta che davvero non ci voleva, abbiamo perso un’occasione di distanziare in classifica la Fezzanese che oggi riposava e inoltre per il prossimo difficile match Domenica prossima 5 Dicembre 2021 alle ore 15.00 a Sori contro l’Athletic Club, mancheranno due pedine fondamentali come Ymeri, espulso oggi, e Panepinto che con il cartellino giallo rimediato ed essendo in diffida, salterà la prossima partita. Dobbiamo tenere duro e comunque crederci, domenica prossima si possono e devono fare punti!