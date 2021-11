Chiavari: "Caso Ferden irrisolto e il ruolo della vicesindaca" - LevanteNews

Da Davide Grillo, Mu5sChiavari

È confortante leggere I comunicati dei capigruppo di maggioranza dove la loro bandiera è la chiarezza nel nome della trasparenza e per questo convinti di aver chiarito tutti gli aspetti sia in conferenza stampa che in consiglio comunale.

Proprio in consiglio comunale, sul vincolo urbanistico di Palazzo Ferden è emerso come il consigliere Messuti, confusamente, sembrerebbe facesse capire, che forse era meglio che il vincolo non ci fosse stato. Al contrario il Consigliere Segalerba ribadiva con forza la volontà sempre avuta di mantenere il vincolo. Il Consigliere Ghiggeri, ha detto che era disponibile a rispondere a tutte le domande ma alle domande che gli sono state poste non ha risposto con chiarezza, l’assessore Bisso forse dovrà chiarire la sua presunta leggerezza in altri contesti ma rimane il fatto politico, lui ha avuto una parte attiva in questa complessa pratica.

Leggendo I comunicati stampa della minoranza (Colombo, Cama, Giardini, Garibaldi Silvia e Sandro), la questione Palazzo Ferden si fa sempre più contorta.

E poi… c’è la Giunta che a novembre 2019 (Bisso assente), vota una delibera per la realizzazione di appartamenti.( DGC 183 del 7/11/2019).

Forse tratti in inganno dalle complesse normative urbanistiche a loro proposte dal Dirigente competente?

Ancora, sempre lo stesso Dirigente incarica una professionista di effettuare una variante. Non essendo un tecnico mi sembra di aver capito, che riguardava Palazzo Ferden ed il vincolo a servizi ad oggi presente.

Interessante sapere l’ indicazione politica data all’architetto incaricata.

Più o meno vincolo?

Più o meno appartamenti?

La maggioranza, forse spiegherà le congetture e la confusione che ha creato?

Forse, durante la cena degli auguri.

Credo che la dott.ssa Stanig debba fermarsi un attimo, riflettere e cercare di capire se le stanno raccontando tutto o se al contrario le stanno nascondendo cose importanti, chi ci sta mettendo la faccia è lei.