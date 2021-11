Chiavari: "Asilo sfrattato, un'interrogazione perché la giunta risolva" - LevanteNews

Da Silvia Garibaldi a nome suo e dei consiglieri comunali Daniela Colombo; Sandro Garibaldi, Giovanni Giardini

Noi consiglieri comunali Silvia Garibaldi, Sandro Garibaldi, Giardini e Colombo siamo solidali con le famiglie e gli educatori dell’asilo di Sampierdicanne che è, a nostro parere, un prezioso alleato contro la denatalità che rischia di essere chiuso.

Fermo restando che la frequentazione dei coetanei è fondamentale per la crescita dei bimbi, non tutte le famiglie possono permettersi che un componente dei genitori non lavori per occuparsi dei bambini.

Inoltre non tutti hanno i nonni o la possibilità di pagare una baby sitter, spesso quindi, avere un asilo con orari compatibili a quelli del lavoro, è alla base della decisione di avere figli o meno.

Per questo abbiamo fatto una interrogazione e chiesto che l’Amministrazione si attivi per fare sì che il quartiere di Sampierdicanne non si depauperato di un servizio che è più che importante: è essenziale.