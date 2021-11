Calcio/ Il primo punto di Sheva è alla Dacia Arena: 0-0 tra Udinese e Genoa - LevanteNews

Udinese: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Udogie; Pereyra, Deulofeu; Beto. All: Gotti.

Genoa: Sirigu; Biraschi, Masiello, Vasquez; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Ekuban, Bianchi. All. Shevcenko

Il primo punto del Genoa di Sheva arriva contro l’Udinese: alla Dacia Arena finisce 0-0 in uno scontro diretto per la salvezza. Una partita giocata con attenzione dai rossoblu che hanno avuto pure le occasioni per segnare sprecate da Ekuban e Ghiglione. Il tecnico ucraino cambia soltanto un elemento rispetto agli undici mandati in campo contro la Roma, Bianchi al posto di Pandev.

Un primo tempo giocato da entrambe le squadre senza creare moltissimo: le uniche occasioni degne di nota sono poche: la prima al 28’ da parte dell’Udinese con Wallace ma Sirigu para in due tempi e al 29’ quando Deulofeu calcia forte ma in area del Genoa nessuno interviene. I rossoblu al primo vero affondo sprecano con Ekuban una ghiotta occasione per andare a riposo in vantaggio: l’attaccante si libera del suo marcatore ma manda a lato.

Nella ripresa è l’Udinese ad essere più pericolosa ma a pesare sull’andamento del match è un rosso mancato per un brutto fallo di Molina ai danni di Rovella. L’arbitro invece di tirare fuori il secondo giallo fa proseguire. I friulani ci provano al 69’ Wallace calcia ma Sirigu c’è, poi all’80 Cambiaso è bravissimo a deviare sul palo una conclusione a botta sicura di Beto. All’83’ Ghiglione, subentrato a Sabelli, si invola da metà campo e calcia, Silvestri devia. Nel recupero annullato un gol all’Udinese per fuorigioco. Finisce 0-0: mercoledì al Ferraris arriverà al Milan, squadra con cui Shevchenko ha vissuto i migliori anni da calciatore.