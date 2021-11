Calcio/ Doppio Merkaj e gol di Lescano, l'Entella stende il Cesena - LevanteNews

Entella: Borra; Cleur, Chiosa Coppolaro, Barlocco; Di Cosmo, Paolucci, Karic; Capello; Merkaj, Lescano. All. Volpe

Cesena: Nardi; Candela, Mulè, Ciofi, Favale; Staffè, Ardizzone, Ilari; Caturano, Pierini; Bertolussi. All. Viali

L’Entella stende il Cesena al Comunale vincendo 3-1 in uno scontro diretto per la zona alta della classifica: i gol sono stati realizzati da Merkaj (doppietta) e Lescano. Gennaro Volpe, nonostante i recuperi di Silvestre e Schenetti, non cambia affidandosi a Capello nel ruolo di trequartista e alla coppia centrale di difesa Chiosa-Coppolaro.

Dopo un inizio con poche emozioni al primo affondo l’Entella trova il vantaggio: Capello si libera del suo marcatore e mette in area di rigore. Merkaj di testa si infila tra la retroguardia del Cesena e infila Nardi. Lo stesso autore del vantaggio cinque minuti dopo ha l’occasione per raddoppiare in rovesciata ma la palla esce fuori di poco. Nel finale però il Cesena ristabilisce la parità: calcio d’angolo, Pierini di testa batte Borra per l’1-1.

Nella ripresa la formazione allenata da Gennaro Volpe parte alla grande e al 58’ ritorna avanti: Di Cosmo imbecca Lescano bravo a infilare Nardi. Il Cesena non riesce a reagire e al a 74’ subisce il tris: è di nuovo Merkaj, stavolta in scivolata a segnare. L’Entella però non si accontenta e ha le occasioni per segnare il 4-1 ma prima Di Cosmo manda fuori da buona posizione e poi Nardi è strepitoso su Magrassi. Finisce qui al Comunale, per la Virtus Entella una vittoria che la lancia a -6 dai romagnoli: domenica 5 dicembre la trasferta nel Lazio in casa della Viterbese.