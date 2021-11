Bogliasco: da questo lunedì gli alunni tornano in classe - LevanteNews

Con gli ultimi tamponi previsti per domani alle ore 12 per 9 bambini di una sola classe delle elementari a cui la quarantena è stata allungata di un giorno, si chiude l’attività di tamponi a Bogliasco richiesta dal Comune dopo che circa 200 bambine e bambini del paese hanno affrontato il periodo di quarantena e interrotto le attività scolastiche. Tutte le classi riprendono dunque l’attività didattica nella giornata di lunedì 29 novembre.

“Siamo alla fine di questi giorni che proprio per i piccoli e per le loro famiglie sono stati particolarmente duri e vogliamo ringraziare tutti: per primi gli alunni e le alunne che hanno avuto tanta pazienza, ma anche la scuola per il contatto continuo con l’amministrazione comunale con il fine comune di risolvere rapidamente la situazione, la Asl3 e in particolare il distretto 13 Levante per il loro lavoro e la disponibilità, senza dimenticare i medici di medicina generale di Bogliasco”, dichiara in una nota l’amministrazione comunale.