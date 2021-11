A12: tamponamento tra Chiavari e Rapallo, in zona cantiere quattro auto coinvolte - LevanteNews

Dal Centro Documentazione e Comunicazione Vigili del Fuoco Genova

Incidente multiplo, fortunatamente senza gravi conseguenze, stamani, poco dopo le 7, in A12 direzione Genova. Quattro autovetture si sono tamponate nel tratto di by-pass subito dopo l’uscita di Rapallo. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre, sia da Chiavari che da Rapallo.

Gli occupanti, già usciti dalle vetture, sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale per accertamenti. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto anche la polizia stradale. Autostrada chiusa per il tempo necessario alla rimozione delle macchine.