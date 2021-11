Ancora un incidente, l’ennesimo, tra Rapallo e Chiavari in area cantiere.E’ accaduto alle 6.49 e sono in pieno svolgimento le operazioni di soccorso. Sul posto il 118, i Volontari del soccorso e la Croce Bianca di Rapallo, i vigili del fuoco di Rapallo e la polizia stradale. Il bilancio è ancora incerto, ma non ci sarebbero feriti gravi. Di certo, nonostante sia domenica e non vi sia traffico commerciale, si sono formate lunghe code.