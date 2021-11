Sori: covid, niente attività didattica in sezione della Primaria - LevanteNews

Dal comune di Sori

In data odierna Alisa Liguria ha comunicato all’Amministrazione comunale che nel territorio del Comune di Sori attualmente vi è la presenza di:

– 23 persone positive al Covid19 in isolamento domiciliare;

– 16 persone in Quarantena per aver avuto contatto con un positivo o per rientro dall’estero.

Inoltre vi è un provvedimento di sospensione in via precauzionale delle attività didattiche di una sezione della scuola dell’infanzia in attesa di eventuali provvedimenti di quarantena da parte del Dipartimento di Prevenzione.

Si ricorda a tutti i cittadini l’importanza dell’uso della mascherina, soprattutto nei luoghi pubblici al chiuso, e del rispetto delle norme di distanziamento ed igiene.