Sestri: "Il gioco del sindaco", sul podio Valentina Ghio - LevanteNews

Valentina Ghio, sindaco di Sestri Levante è arrivata seconda nell’edizione “Il gioco del sindaco: questa mattina nella città del Tigullio si è svolta la premiazione dell’iniziativa organizzata dall’associazione Comuni virtuosi.

Al primo posto si è classificato Francesco Iarreri sindaco di Olivieri, in provincia di Messina e al terzo Agnese Benedetti, sindaca di Vallo di Nera in provincia di Perugia.

I primi cittadini candidati sono stati votati on line da oltre 10 mila persone. Ha chiuso la premiazione un intervento di Franco Arminio, poeta e scrittore. “Ringraziamo Comuni virtuosi per averci scelto come sede della premiazione, occasione per ospitare a Sestri Levante un momento di confronto durante il quale abbiamo potuto ascoltare tante esperienze di sviluppo sostenibile, con uno sguardo reale di futuro, che sono state spunto di riflessione e crescita per tutti i presenti”, ha dichiarato l’amministrazione comunale.