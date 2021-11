Dal comune di San Colombano Certenoli

Aggiornamento situazione contagi COVID-19 (dati ufficiali ALISA).

– 9 cittadini in quarantena (per contatto con un positivo)

– 21 cittadini positivi in isolamento

Ricordiamo ai cittadini che necessitano di aiuto, supporto o informazioni in merito all’emergenza COVID-19 di contattare gli uffici comunali al n. Tel. 0185 358060 dal Lunedì al Sabato dalle 08.30 alle 13.30