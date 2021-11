Recco: conto alla rovescia per il campionato di Longboard - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Il mare di Recco si conferma protagonista nel panorama del surf italiano con il Campionato Assoluto di Longboard maschile e femminile che prende il via lunedì 29 novembre. Dunque semaforo verde per questa manifestazione, organizzata dall’Asd Black Wave, che vedrà la partecipazione di circa 50 atleti, tra i migliori longboarder d’Italia. “La città è nuovamente protagonista di un evento sportivo di portata nazionale – dichiara il sindaco Carlo Gandolfo – dopo due anni di stop forzato per la pandemia torna nel nostro mare il surf competitivo. Con questo nuovo grande appuntamento Recco si conferma a tutti gli effetti Comune Europeo dello Sport, titolo che la città ha conquistato per il 2022”.

“La baia di Recco già casa di importanti iniziative come il Recco Surfestival o della seconda tappa del Generazioni Tour è pronta ad accogliere gli atleti più forti d’Italia, entusiasti di tornare a competere” commentano Luigi Massone, consigliere delegato allo sport, e Sara Rastelli, consigliere delegato alla strutture sportive”.

Le gare del campionato si svolgeranno all’interno della fascia oraria tra le 7 e le 15 e vedranno affrontarsi quattro atleti in ogni batteria; i vincitori saranno poi premiati sempre lunedì 29 novembre alle ore 17.

“Intanto, proprio questa mattina, con il consigliere delegato alla viabilità Franco Senarega che ringrazio per il lavoro svolto – aggiunge il sindaco di Recco – in considerazione della gara di lunedì, che è anche la giornata di mercato settimanale, abbiamo stabilito di lasciare aperto il parcheggio della passeggiata a mare per garantire tutto il giorno un’ampia possibilità di posti auto”.