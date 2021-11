La colletta alimentare quest’anno compie 25 anni. Come sempre i volontari raccolgono nei supermercati le offerte in generi alimentari che il Banco Alimentare distribuisce poi alle famiglie o ai singoli che hanno necessità. A Recco due volontarie al supermercato Picasso indicano con grande cortesia i generi non deperibili che si possono donare, raccogliendoli poi al momento della consegna. Anche quest’anno i risultati sembrano positivi.