RASSEGNA STAMPA. Ieri nell'Asl 4 sono stati 128 i nuovi contagi - LevanteNews

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Dati allarmanti nell’Asl 4: ieri i nuovi contagi sono stati 128; i pazienti ricoverati sono 21 di cui 2 in terapia intensiva”; “Infezioni tra gli over 60 no-vax”; “Asl 4: vaccini e tamponi su prenotazione”; “Gulliver a Mezzanego ha vaccinato 240 persone”; “Riabilitazione post covid, Riattiva mette in campo un protocollo avanzato”; “Mascherine anche all’aperto, misura da valutare”.

Sestri Levante: oggi l’esito del gioco del sindaco. Sestri Levante: diritti dell’Infanzia festa alle Casette rosse. Lavagna: voci dall’Afghanistan. Chiavari: importavano eroina nel Tigullio, due arresti a Genova.”. Chiavari: case sparse, proseguono i lavori di messa in sicurezza. Chiavari: addio a Maria Pia Chiappari. Chiavari: Black friday, partenza lenta. Chiavari: colletta alimentare, oggi giornata di raccolta.

Rapallo: il panettone Canepa vince concorso nazionale. Rapallo: Castagnone presidente del Circolo Autrora; il parco Fontanine rinnova il direttivo. Santa Margherita Ligure: auto abbatte muro di cinta. Santa Margherita Ligure: porto ricostruito, collaudato e benedetto. Parco di Portofino: Comitato al lavoro per tentare di contenere i disagi (Commento. A differenza di quanto avviene, ad esempio per la stesura di un Puc, qui nessuno chiede assemblee per ascoltare il parere dei cittadini interessati).

Recco: Imu immutata, arriva la tassa di soggiormo. Recco aderisce alla rete contro la discriminazione sessuale e di genere.

Santo Stefano d’Aveto: Genova ha scelto un abete lombardo.