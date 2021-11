Quattordicenne salva l'amico, aspirante suicida. Mattarella lo premia - LevanteNews

Lo scorso febbraio in una scuola media genovese, durante la lezione, un quattordicenne si alza dal banco, spalanca la finestra e la scavalca: tutti restano smarriti e impietriti dall’imprevisto gesto. Luca Ragosa conosce i pesanti problemi che sta vivendo l’amico. Si alza dal banco supera la finestra e blocca il compagno che ha già una gamba oltre la balaustra che si affaccia sul vuoto. Luca riesce a mettere al sicuro e a trattenere il compagno finché non arriva il professore. Oltre l’altruismo di Luca che ha messo a repentaglio la propria vita per salvare quella dell’amico, c’è un altro aspetto positivo.

Dell’episodio si occupano certamente i servizi sociali e il Tribuale dei minori. L’eroismo di Luca non affoga nelle scartoffie della burocrazia e viene segnalato al Quirinale.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 30 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” ad altrettanti giovani. Tra questi c’è Luca Ragosa.

Dice la motivazione: “Per avere, senza esitazione, tratto in salvo un amico, impedendogli di compiere un gesto definitivo. Nel febbraio 2021, durante le lezioni di una classe di terza media, Luca si è accorto che un suo compagno stava scavalcando la finestra della classe probabilmente per buttarsi dalla balaustra e, senza esitazione, correndo un rischio personale, ha oltrepassato la finestra e trattenuto il compagno che nel frattempo aveva già una gamba oltre la ringhiera”