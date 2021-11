Pallanuoto/ Riscatto della Rari Nantes Camogli: Brescia sconfitto 11-9 - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli 1914

La Spazio Rari Nantes Camogli torna subito alla vittoria, Brescia sconfitto 11-9. È nelle difficoltà che impariamo a conoscere i gruppi veri. La Rari Nantes Camogli torna alla vittoria, e lo fa al termine di una partita tutt’altro che banale. I bianconeri sono stati difronte a numerose difficoltà, hanno visto gli avversari andare per tre volte in vantaggio di due gol, ma non hanno mai mollato, trovando confidenza ed energia minuto dopo minuto. Dal 2-4 per la squadra lombarda, infatti, i bianconeri hanno alzato il livello tirando fuori un parziale micidiale di 7-0 che ha, inevitabilmente, indirizzato la partita verso Camogli. L’undici a sette finale restituisce una buona dose di serenità e di autostima. La condizione della squadra è parsa in crescita, il rientro di Bianco ha dato equilibrio ed esperienza, ma in generale è stato tutto il collettivo ad esprimere un’atteggiamento molto incoraggiante. Vero e proprio mattatore del match, è stato Dado Caliogna, autore di 5 reti, decisive per cambiare l’inerzia di una partita che si era fatta subito complicata.

“Sono molto contento e voglio fare i complimenti ai ragazzi per quanto fatto in acqua”, commenta Gianni (ufo) Uras, oggi in panchina al posto di Angelo Temellini, “Non è stata per niente una partita facile. Siamo partiti un pochino contratti, ma con il passare dei minuti ci siamo scrollati di dosso un pò di tensione. Penso che il break decisivo sia stato quello del terzo tempo, ma già nella seconda frazione i ragazzi erano riusciti a ribaltare l’inerzia del match. Dico la verità, ero un pò teso prima della partita. Speravo con tutto il cuore che la squadra facesse bene e avevo paura di vanificare il lavoro di Angelo e gli sforzi fatti dalla società. Fortunatamente è andata bene e adesso ci godiamo questi 3 punti. L’atteggiamento dei ragazzi è stato encomiabile, si sono rimboccati le maniche e hanno mantenuto alta l’intensità per tutta la partita. Anche a Monza la settimana scorsa l’impegno era stato impeccabile, ma è evidente che oggi ci sia molta più soddisfazione. Per me è stato un pomeriggio bellissimo. Tornare a guidare la prima squadra a Camogli, davanti a questo pubblico così straordinario è stato bellissimo, un pomeriggio che porterò dentro di me per tanto tempo”.