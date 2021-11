Pallanuoto/ Il Sori cede il passo all'Acquachiara - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Sori

Sabato amaro per la Futurenergy RN Sori che non riesce ad imporsi nel match disputato a Camogli contro l’ Acquachiara.

Partono subito bene i partenopei che nel primo tempo mettono a segno ben quattro reti con Rocchino e Aiello contro un precisissimo gol di Giordano appena sotto l’ incrocio dei pali. È nuovamente la squadra ospite che segna la prima rete del secondo tempo ma il sigillo di Mugnaini in superiorità numerica da la carica alla sua squadra. È infatti Matteo Capelli che pochi minuti dopo supera il portiere dell’ Acquachiara con un ottimo tiro sopra la testa ma la formazione campana non molla e trova la rete con Musacchio. Ancora due gol di capitan Mugnaini accorciano le distanze e portano il risultato sul 5 a 6 alla fine del tempo.

Il terzo quarto è caratterizzato da un gol a testa per entrambe le formazioni, rispettivamente da Giovanni Congiu e da Rocchino che segna la quarta rete personale. A pochi secondi dall’inizio dell’ ultima frazione di gioco è sempre l’ Acquachiara a segnare ma viene subito imitata da Giordano. Il Sori tenta il tutto per tutto per agguantare il pareggio portandosi a meno uno con il gol in superiorità numerica di Giosuè Congiu. Negli ultimi minuti ci prova ancora la Rari Nantes che però subisce il gol del definitivo 8 a 10 a sette secondi dal termine della partita.

” Siamo partiti male: non possiamo concedere a nessuno un simile vantaggio ” commenta Marco Giordano ” Cercando di recuperare siamo stati confusionari e non abbiamo messo in pratica quello su cui lavoriamo in settimana. Purtroppo c’è tanto amaro in bocca per non essere riusciti a esprimere le nostre qualità ma adesso dobbiamo pensare a sabato prossimo dove ci aspetta un’ altra difficile trasferta contro i Muri Antichi”.