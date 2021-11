Meteo: Liguria sferzata dal vento e dalle mareggiate - LevanteNews

Il fine settimana è arrivato ma cosa dobbiamo aspettarci dal punto di vista del meteo? Per la giornata odierna, secondo il bollettino di vigilanza di Arpal, dal pomeriggio sono attese deboli precipitazioni diffuse, localmente persistenti o a carattere di rovescio su BCE; i fenomeni potranno assumere carattere nevoso sui rilievi appenninici con quota neve in lento calo fino 800-1000m. Venti da Sud-Ovest in rapido rinforzo fino a forti e rafficati su ABCE, locali rinforzi di burrasca sui rilievi di C. Mare molto mosso su AB, agitato per onda lunga da Sud-Ovest sulla parte orientale di B e su C, con mareggiate lungo le coste esposte al libeccio per onda lunga; lento calo del moto ondoso in serata.

Per la giornata di domenica ancora venti forti da Sud-Ovest sulla parte occidentale di A. Mare tra molto mosso e localmente agitato con onda lunga e penetrante da Sud-Ovest su C dove saranno possibili locali mareggiate.

La settimana si apre con un nuovo rinforzo dei venti da Nord, Nord Ovest, fino a burrasca 60-80 km/h su parte orientale di A e su B con raffiche superiori sui rilievi e allo sbocco delle valli, forti e rafficati altrove

Questa mattina, mentre a Ponente il cielo è sereno o poco nuvoloso, sul centro Levante insiste nuvolosità localmente anche intensa che, dalla mezzanotte, ha provocato deboli precipitazioni (cumulata massima di 10.6 millimetri a Tavarone-Maissana, La Spezia); i venti sono più settentrionali a Ponente, prevalentemente meridionali altrove anche forti con raffiche che hanno toccato 81.4 km/h a Portovenere e 76 km/h a Casoni di Suvero, nello spezzino. Il mare è agitato.

Nella notte minima di -3.4 a Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) mentre, nelle altre province, i valori minimi sono stati: -1.8 a Pratomollo (Borzonasca, Genova), -1.5 a Calizzano (Savona), Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) 0.6. Nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia queste le minime: Genova Centro Funzionale 9.1, Savona Istituto Nautico 6.4, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.7, La Spezia 9.4. Alle 10.15 la temperatura più alta registrata dalla rete Omirl è 14.9 a Castellari (Pietra Ligure, Savona).