Lumarzo: incidente in A-10, muore Martina Riberti 18 anni - LevanteNews

E’ di Lumarzo il 23enne che stamattina viaggiava in A-10 alla guida della Mini che si è schiantata contro il muro della galleria Fighetto. Nell’incidente è morta sua cugina, Martina Riberti, 18 residente a Savona. I tentativi di rianimazione non hanno avuto successo; nell’incidente è morto anche il cane che viaggiava con i due ragazzi. Il ventitreenne ha riportato solo ferite ed è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale San Poolo di Savona. A guidare la mini rossa, che prima di schiantarsi avrebbe fatto diversi testa e coda, sarebbe stato proprio lui. Ma non è nota l’esatta dinamica dell’incidente né le cause che l’hanno provocato.