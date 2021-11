Le ricette di Renzo Bagnasco: tacchino alla storiona - LevanteNews

Da Renzo Bagnasco

Ricetta

Tacchino alla storiona

Ingredienti : 1 tacchina da 1,5 kg completamente pulita, 50 gr di prosciutto cotto, alcune fette di limone, 300 gr di muscolo di manzo, 1 zampino di vitello o di maiale, 3 uova, pistacchi verdi, pinoli, ½ lt di vino bianco secco, 1 gambo di sedano, 1 rametto di timo, 2 chiodi di garofano, 1 cipolla, 1 carota, 1 mazzetto di prezzemolo, 3 foglie d’alloro, noce moscata, 5 grani di pepe nero, tartufi se disponibili, pepe e sale.

Esecuzione : passare sulla fiamma la tacchina, lavarla e gocciolarla, quindi farvi aderire all’esterno le fette del limone, il prosciutto, l’alloro e spolverare di noce moscata; avvolgerla in un canovaccio che ben aderisca e lessarla a fuoco lento per un’ora e mezza in un brodo salato, insaporito con la cipolla, con conficcati i chiodi di garofano, il prezzemolo, la carota, il timo, i grani di pepe, il vino e le carni. Quindi toglierla dal brodo assieme alle carni e lasciarla freddare così da poter sgrassare il brodo e, mescolatovi l’albume,filtrarlo così chiarificato; le carni, che hanno ceduto parte del loro gusto, , un tempo venivano recuperate nel ripieno dei ravioli per l’imminente Natale. Quel giorno di festa a Genova si mangiavano i maccheroni cotti in quel brodo e solo a Santo Stefano i ravioli preparati con gli avanzi dei giorni prima. Tagliare ora la tacchina a pezzi, disossarli e porli in un piatto da portata a bordo alto unitamente ai pinoli, ai pistacchi e a fette di uova nel frattempo rassodate. Versarvi il brodo a coprire e porlo in frigorifero sino a che non si sarà formata la gelatina.

Questo ormai desueto piatto natalizio, un tempo sempre presente nelle famiglie abbienti, < bibbin-na ä storiönna >, era il modo di cucinare un manicaretto sostitutivo che fosse il più possibile simile alla costosa e delicatissima storiona, dalla quale si “munge”il caviale. La carne della tacchina però costava molto meno di quella del gustoso pesce; siamo o non siamo pur sempre genovesi ??