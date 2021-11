Lavagna: difesa piana Entella, il grazie di tre associazioni alla Soprintendenza - LevanteNews

Testo e foto di Alessandra Oneto

Entella, “Uniti contro le nuove opere e a sostegno della Soprintendenza”. Il manifesto di “Giù le Mani dall’Entella”, Italia Nostra e “Medici per l’ambiente”.

Un messaggio di ringraziamento e di sostegno alla Soprintendenza affinché sia posto il vincolo paesaggistico sulla Piana dell’Entella e monumentale sul “seggiun” napoleonico. Questo il significato del manifesto “Grazie Soprintendenza”, presentato questa mattina in corso Genova a Lavagna, presso il Bar Greco, dal Comitato “Giù le Mani dall’Entella”, insieme alle associazioni “Italia Nostra” e “Medici per l’ambiente”.

“In questa fase estremamente delicata, di rinnovo interno alla Soprintendenza, vogliamo evidenziare come la società civile tutta, non solo le associazioni ambientaliste, sia contraria alla realizzazione del nuovo secondo argine sul fiume Entella e auspichi l’apposizione definitiva del vincolo monumentale, che salverebbe la Piana – dichiara Giovanni Melandri, presidente del Comitato –. In relazione alla presunta sicurezza che deriverebbe dalle nuove opere si osserva che già un secolo fa il seggiun è stato rialzato rispetto all’altezza originaria, sempre in terra battuta. Se oggi si volesse innalzarlo ulteriormente si potrebbe seguire la stessa tecnica e sarebbe un intervento utile e non invasivo del territorio. Il progetto attuale prevede, invece, la distruzione del vecchio argine e la costruzione ex novo di uno in cemento armato. E non solo un’opera di tal genere non può dare le stesse garanzie di un argine collaudato da duecento anni, ma soprattutto l’inizio dei lavori lascerebbe nel frattempo Lavagna priva di qualsiasi protezione, oltre a devastare un territorio molto prezioso”.

Unisce la sua voce a quella di Giovanni Melandri Maria Chiara Daccò, di Italia Nostra Tigullio: “Un serio progetto progetto di mitigazione del rischio non può prescindere dalla necessità di tutelare integralmente, dalla costa all’entroterra un territorio di grande valore paesaggistico, naturalistico, monumentale ed economico, che sarebbe dovere di Regione e Città Metropolitana preservare e proteggere”.

Tra i promotori del manifesto, anche i volontari di “Medici per l’ambiente”, con Valerio Gennaro, portano il proprio contributo ad un’azione “tesa ad evitare la costruzione di un’opera devastante, presentata come un intervento a difesa dell’abitato quando, in realtà, si tratta di un muro, e non di un argine sul fiume, che verrebbe costruito all’interno della Piana, coprendo almeno 12mila mq di terreno fertile. Cosa che sarebbe bene fosse chiara alla popolazione di Lavagna e del Tigullio”. La salute umana è strettamente connessa alla salute dell’ambiente e “continuare, anno dopo anno, a seppellire il terreno, sostituendo le aree verdi con parcheggi, edifici, muri, non può che essere dannoso per gli abitanti, di oggi e di domani”.

Oltre agli organizzatori, erano presenti all’iniziativa anche il gruppo civico “Forze Amiche della Piana del fiume Entella” e, per le istituzioni, il consigliere comunale di Chiavari Giorgio Canepa.