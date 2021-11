Gran Premio Valfontanabuona: annullo speciale di Poste Italiane - LevanteNews

Dall’Asd Velo Val Fontanabuona

Tra le tante iniziative previste in occasione del Gran Premio Valfontanabuona Trofeo Comune di San Colombano internazionale di ciclocross organizzato da Velo Val Fontanabuona, Regione Liguria e Comune di San Colombano, in programma a Calvari il 5 dicembre prossimo, c’è persino il bollo speciale di Poste Italiane.

Il Comune di San Colombano Certenoli con il fattivo interessamento del presidente del Consiglio Comunale Franco Amadori e Poste Italiane, in occasione dell’importante manifestazione, propongono l’annullo filatelico e la cartolina di San Colombano Certenoli, si tratta di un bollo speciale che attualizza e fissa nel tempo, a memoria, una corsa internazionale destinata a diventare indimenticabile per l’intera Fontanabuona.

Un prodotto filatelico esclusivo ed unico nel suo genere, che rappresenta una suggestiva cornice, in grado di attestare il corso della “storia”. Gli operatori di Poste Italiane, sarà presente Marina Terrile direttrice dell’ufficio postale di Rapallo, oblitereranno, mediante l’utilizzo del bollo speciale prodotto appositamente per l’evento, cartoline ed altro materiale allestito dagli organizzatori (locandine, manifesti, pubblicazioni….) con il timbro dedicato, previa apposizione di un francobollo, in vendita presso postazione, insieme ai prodotti filatelici. Il bollo speciale terminato il periodo di utilizzo, entra a far parte della collezione storico postale e viene esposto presso il Museo storico delle Poste e delle Telecomunicazioni di Roma. Lo stand sarà in funzione per tutta la giornata di domenica all’interno del “padiglione F”, dove si svolgerà Expo Bici Liguria.

“Lo sforzo maggiore è finalizzato ad organizzare una competizione di alto livello tecnico e qualitativo – spiega Roberto Portunato presidente del team Velo Val Fontanabuona – ma siamo fortemente convinti che una serie di importanti iniziative collaterali contribuirà a convogliare a San Colombano Certenoli tantissime persone nell’intento di valorizzare il territorio”.