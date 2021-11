Entella: giornata per le persone con disabilità, oltre 100 ragazzi allo stadio - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Lo stadio come veicolo d’inclusione, un luogo dove ritrovarsi senza barriere a tifare in amicizia e spensieratezza. L’Entella, sempre attenta alle dinamiche relative al sociale, in occasione della giornata Internazionale per le persone con disabilità, ha invitato ad assistere al match interno contro il Cesena le associazioni del territorio che quotidianamente sono al fianco delle persone disabili.

Prima della partita, inoltre, una delegazione delle varie realtà invitate, sfilerà sul rettangolo verde del Comunale per ricevere l’applauso dei tifosi biancocelesti. L’iniziativa ha l’obiettivo di far vivere alle persone presenti una giornata speciale, dimostrando, una volta per tutte, quanto lo sport e il calcio possano essere inclusivi e aggreganti. L’adesione è stata eccezionale. Domani, infatti, saranno più di 100 le persone presenti allo stadio a tifare per l’Entella.