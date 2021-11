Il sole e il libeccio sono protagonisti in questo sabato a Chiavari. A causa del vento il mare si presenta molto mosso e non mancano gli scatti di tanti chiavaresi che hanno deciso di passare qualche ora in giro per la città.

Una bella giornata sul Tigullio che proseguirà anche nelle prossime ore con il vento e il mare che però saranno i padroni del fine settimana.

Vi proponiamo un’immagine postata sui social da Marco Levaggi.