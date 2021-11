Chiavari: Its, successo di pubblico all'Open day - LevanteNews

Da Silvia Delucchi, docente referente orientamento in entrata dell’Its In memoria dei morti per la Patria

Si è conclusa con successo e con un tutto esaurito la prima giornata di open day all’ITS “In memoria dei morti per la Patria”. I ragazzi e le loro famiglie distribuiti in 4 aule e laboratori hanno ricevuto tutte le informazioni relative agli indirizzi di studi presenti nell’Istituto (i tre del settore economico e i tre del settore tecnologico) e hanno potuto mettersi alla prova nei laboratori organizzati nelle discipline di economia aziendale, inglese, scienze e topografia e costruzioni.

La prossima data in presenza è prevista con le stesse modalità (green pass per adulti accompagnatori e mascherina per tutti) sabato 18 dicembre dalle 10 alle 12.

Per quanto riguarda i due incontri a distanza (che si terranno online lunedì 13 dicembre dalle 18.00 alle 19.00 e mercoledì 12 gennaio 2022 dalle 18.00 alle 19.00) verranno organizzati su piattaforma MEET e sarà possibile accedervi con un account google (nome e cognome riconoscibili del partecipante), utilizzando il link che verrà attivato mezz’ora prima dell’incontro sul sito della scuola www.itchiavari.edu.it

Dal sito dell’Istituto è possibile accedere (cliccando sul banner dedicato all’iniziativa) anche alla sezione dedicata all’iniziativa #100anni100volti dove sono visibili tutte le foto scattate il 6 novembre e anche quelle che ci sono state inviate da ex studenti. Iniziativa a cui è ancora possibile aderire inviando le proprie foto con indicazione dell’anno del diploma all’indirizzo email animatore.digitale@itchiavari.edu.it

Per ogni informazione è possibile consultare l’apposita sezione “Orientamento” all’interno del sito della scuola o contattare la referente responsabile Prof.ssa Delucchi Silvia all’indirizzo email silvia.delucchi@itchiavari.edu.it