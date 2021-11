Chiavari: caso Ferden, parlano i capogruppo della maggioranza - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

I capigruppo di Avanti Chiavari Di Capua, Lista Marco Di Capua Sindaco e Partecip@ttiva, rispondono ai consiglieri di minoranza in merito alla conferenza stampa di questa mattina sul “Palazzo Ferden”.

“Noi crediamo nella chiarezza, presupposto doveroso nei confronti dei nostri concittadini, nel nome della trasparenza dei processi amministrativi: ben venga che le autorità invocate svolgano i dovuti controlli. Abbiamo chiarito tutti gli aspetti sia in conferenza stampa che in Consiglio Comunale, aperto alla città, rispondendo ad ogni domanda e fornendo ogni documento richiesto – spiegano i consiglieri Federico Messuti, David Cesaretti e Giorgio Canepa ringraziando la minoranza per la solerzia e l’impegno profuso – È giusto che la minoranza svolga la sua attività di controllo e di proposta. Da tempo, però, si è capito come quest’ultima sia priva di idee per la città, senza proposte concrete e senza una visione per il futuro. Solo rancori personali, odio e ripicche. Permane la loro totale inadeguatezza a governare: addirittura le due consigliere, oggi paladine della trasparenza, nel corso del 2020 sono state imputate per diffamazione nei confronti di chi oggi accusano. I chiavaresi si sono già espressi nel 2017, non riconfermandone il mandato e mandandoli a casa: confidiamo che con questo modo di agire, li lascino al loro posto, in minoranza, almeno fino al 2027. La nostra amministrazione ha agito, come sempre, con i fatti: le opere completate, iniziate e in corso di progettazione, dopo anni di immobilismo e grigiore cementizio, sono moltissime e sotto gli occhi di tutti. Il volto di Chiavari è cambiato in meglio: si respira aria nuova, meno potenti e patron di turno e zero partiti! Il nostro gruppo ha una precisa visione del futuro della città, dimostrando che con impegno e professionalità i progetti si possono realizzare e Chiavari può cambiare. Le nostre idee e i nostri progetti futuri possono invertire la tendenza e mantenere i giovani sul territorio senza vederli andare altrove. Al contrario, la minoranza durante questo corso amministrativo ha solo espresso posizioni negative e mai propositive: sanno solo urlare, fare congetture e confusione!”