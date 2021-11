Chiavari: caso Ferden esposto a Procura, Prefetto, Ordine architetti - LevanteNews

Il caso Ferden finisce sul tavolo di Procura della Repubblica, Prefetto, Ordine degli architetti. A presentarlo i consiglieri opposizione Cama (assente alla conferenza stampa di stamattina perché fuori Chiavari), Daniela Colombo; Silvia Garibaldi; Sandro Garibaldi e Giovanni Giardini (in ordine alfabetico). Non Roberto Levaggi. Oltre quanto già noto ed esposto in Consiglio comunale, nell’esposto si elencheranno una decina di pratiche firmate dall’assessore Bisso e riguardanti lavori privati in Chiavari. Ed una delibera di giunta del 7 novembre 1919 presieduta da Marco Di Capua (unico assente Bisso) in cui si decideva di affidare incarico ad un architetto al fine di eliminare il vincolo da palazzo Ferden; incarico successivamente affidato con determina; la relazione avrebbe dovuto essere consegnata entro il dicembre 2021 (vedi comunicato a firma Silvia Garibaldi a nome dei colleghi).

Le opposizioni non muovono nessuna accusa, chiedono solo di verificare se Bisso, Ghiggeri e Stanig abbiano agito correttamente.