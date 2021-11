Calcio/ La Samp ritrova il sorriso in casa: Verona ko - LevanteNews

Sampdoria: Audero; Beresynski, Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Verre; Quagliarella, Caputo. All D’Aversa.

Verona: Montipò; Dawidowicz, Casale, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All.Tudor

Candreva, Ekdal e Murru regalano alla Sampdoria la seconda vittoria consecutiva in campionato, contro il Verona finisce 3-1. Al Ferraris la vittoria mancava dalla sfida contro lo Spezia del 22 ottobre scorso. Una vittoria che lancia la Sampdoria a 15 punti in classifica raggiungendo Venezia e Sassuolo che affronteranno tra stasera e domani Inter e Milan.

Squadra che vince non si cambia e così D’Aversa si affida agli undici di Salerno: al 4’ è il Verona a cercare il gol ma Barak calcia alto. Poi dopo una fase di possesso palla è la Sampdoria a farsi vedere dalle parti di Montipò con Caputo ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Al 35’ cambio forzato per D’Aversa: Ferrari si fa male al polso e al suo posto entra Yoshida protagonista sfortunato sul vantaggio del Verona. Al 37’ Tameze da calcia da fuori area e una deviazione del difensore giapponese spiazza Audero. La Samp però c’è e al 45’ potrebbe pareggiare con Caputo ma c’è ancora Montipò a dire no.

Nella ripresa la Sampdoria entra in campo determinata e dopo un tiro di Ekdal deviato da Montipò inizia la sua rimonta: al 51’ Candreva di potenza infila il portiere scaligero e al 77’ lo stesso autore del gol mette un bel pallone in area che Ekdal di testa manda in porta per il 2-1. D’Aversa cambia per spezzare il ritmo inserendo Dragusin, Murru, Gabbiadini al posto di Caputo, Augello e Quagliarella. Al 91’ è lo stesso Murru in diagonale a infilare Montipò per il 3-1 a finale che permette alla Sampdoria di tornare a fare festa al Ferraris. Martedì turno infrasettimanale e trasferta a Firenze contro la Fiorentina. D’Aversa non avrà Ekdal squalificato e probabilmente Ferrari.