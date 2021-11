Calcio/ Entella - Cesena, al Comunale atteso un buon pubblico - LevanteNews

Entella – Cesena porterà al Comunale una buona affluenza di pubblico: come riporta l’edizione odierna del Secolo XIX Levante arriverebbero circa 200 dalla Romagna, ma non mancheranno neppure i tifosi locali pronti a spingere la propria squadra.

Una partita tra due squadre divise da nove punti, il Cesena terzo in classifica e la Virtus Entella quinta. Per i chiavaresi l’occasione ghiotta per scalare la classifica dopo un inizio di campionato molto difficile.

Per questo è stato predisposto il divieto di sosta nella zona dello stadio già a partire dalle 8 fino alle 18 di domani.