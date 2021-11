Vaccino antinfluenzale: al via la nuova campagna di Regione e Alisa, - LevanteNews

Dalla pagina Facebook di Regione Liguria

Parte oggi la campagna di Regione Liguria e Alisa per ricordare ai cittadini che si sono vaccinati contro il Covid di non mancare all’appuntamento anche con il vaccino antinfluenzale. L’influenza infatti può costituire un pericolo, soprattutto per le persone più anziane e fragili

In Liguria puoi vaccinarti contro l’influenza:

dal tuo medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per i bambini tra 6 mesi e 6 anni

negli ambulatori dedicati delle Asl e nelle farmacie

nei centri trasfusionali per i donatori di sangue

La vaccinazione è gratuita e raccomandata per le categorie individuate dal Ministero della Salute ad esclusione dei minori:

▪️ adulti fino ai 65 anni affetti da patologie

▪️ donne in gravidanza e nel periodo postpartum

▪️ medici e personale sanitario di assistenza

▪️ familiari e contatti di soggetti ad alto rischio

▪️ soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori

▪️ personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani

▪️ donatori di sangue