Sestri: la città si prepara al Natale, si accendono le luci - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Sestri Levante

L’ultimo fine settimana di novembre Sestri Levante si veste con le luci e l’atmosfera del Natale che accompagneranno cittadini e visitatori fino al termine delle festività.

Le luminarie natalizie, curate da Mediaterraneo servizi, saranno accese per la prima volta questo fine settimana, e decoreranno il centro storico e le frazioni con pacchi regalo, stelline, stelle comete e giochi di neve. L’accensione degli alberi è invece programmata per l’8 dicembre, seguendo la tradizione ma anche nella volontà di preservare il più possibile la bellezza degli abeti fino alla fine delle feste.

In occasione delle festività è stato impostato un nutrito calendario di eventi che tra tradizione e nuove proposte offrono ai cittadini e visitatori numerosi appuntamenti per accompagnarli nei giorni di festa.

Musica e spettacoli sono i protagonisti indiscussi, a cui sono dedicati svariati appuntamenti: le esibizioni del coro IncantArte del 18 e il 28 dicembre, il concerto dell’associazione In compagnia di Mozart e lo spettacolo Battiato Libero del 23 dicembre e il concerto di Natale della Filarmonica il 26. Debutta inoltre quest’anno la winter edition del Festival dei Due mari – Sestri in danza che culminerà con uno spettacolo in Annunziata fissato per il 30 dicembre.

Spazio anche alla stand up comedy con 3 spettacoli in Annunziata che vedranno protagonisti The Balfabons (11 dicembre), i Rude boys (17 dicembre) ed Enrique Balbotin (18 dicembre).

Sestri Levante non dimentica le proprie tradizioni. Sabato 18 dicembre partirà da viale Roma il corteo del Confeugo con l’Associazione O Leudo che si concluderà in piazza Matteotti con il tradizionale falò. Si confermano anche gli auguri dell’amministrazione ai bambini e alle famiglie e all’associazione Terza età con la proiezione di due film, al cinema Ariston, in calendario per il 13 e il 15 dicembre. A Santo Stefano, invece, appuntamento sulla spiaggia di Riva ponente per il Cimento invernale. E domenica 2 gennaio ci si ritrova a Villa Tassani per il presepe vivente.

Tanti gli appuntamenti della cultura, organizzati insieme a Palazzo Fascie: l’incontro Giovanni Descalzo, tra poesia e vita del 10 dicembre, celebrazione del poeta sestrese nel 70° anniversario della sua scomparsa, le presentazioni dei libri Vivian Mayer – ignota a me stessa, di P. Ercole e S. Sbarbaro, Nel tempo sbagliato, di B. Morchio, e La Capitana, di M. Dentone, per cominciare. Ma anche quattro importanti mostre: L’eredità del Cavalier Fascie, dedicata a Vincenzo Fascie, Mostra Foto-grafica con opere inedite di Marcello Rezzano accompagnate dalle fotografie di Roberto Montanari, Il principio di Archimede di Marco D’Aponte, pittore e fumettista, e Incontri umani, collettiva che sarà ospitata alla Torre dei Doganieri.

Torna anche l’appuntamento con La Sestri della tradizione, tour guidato delle botteghe storiche e dei locali della tradizione che hanno fatto la storia della città. Appuntamento domenica 5 e mercoledì 29 dicembre con partenza dal museo per un viaggio nel tempo alla riscoperta delle radici degli esercizi commerciali più antichi della città.

Si confermano attive e piene Le associazioni cittadine propongono tanti divertenti appuntamenti nei quartieri, come la festa per il nuovo albero e Betlemme in Pila nel parco Sterza (6 e 12 dicembre), l’arrivo di Babbo Natale al parco Monti (12 dicembre) e a San Bartolomeo (18 dicembre) e ancora l’arrivo della Befana al parco Monti (5 gennaio), il recital dei ragazzi di Trigoso con la consegna delle calze nell’oratorio di Santa Sabina e il concerto per organo nella chiesa parrocchiale di Santa Sabina (6 e 8 gennaio).

Commenta Maria Elisa Bixio, assessora alle Politiche culturali del Comune di Sestri Levante: “Per questo ultimo mese dell’anno l’assessorato alla cultura ha ideato un calendario di eventi, manifestazioni, incontri e mostre legati alla tradizione del periodo, ma anche un momento per continuare a scrivere belle intense pagine di promozione del territorio, di cultura e di storia di comunità sempre desiderosa di conoscere e approfondire. Le luci che ci accompagneranno per tutto il periodo delle feste faranno da cornice a una città desiderosa di accompagnare cittadini e ospiti e immergerli piacevolmente nell’atmosfera delle feste. Accanto agli appuntamenti legati alla tradizione, i palazzi istituzionali, quelli della cultura e i luoghi più significativi racconteranno il desiderio e la voglia delle tantissime associazioni culturali di descrivere passioni e progetti da regalare alla città. Abbiamo lavorato tanto in questo periodo, in sinergia con i soggetti che collaborano alla realizzazione dei nostri appuntamenti e con l’attenzione e la prudenza imposte dal periodo incerto che stiamo ancora vivendo: per questa ragione ricordo che in relazione all’evoluzione pandemica e alla normativa che ne seguirà alcuni eventi potrebbero subire modifiche o cancellazioni”.