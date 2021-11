'Santa': "Porto, la ripresa dopo i gravissimi danni" - LevanteNews

“C’è un momento per fermarsi, riflettere e ringraziare che nessuno abbia perso la vita: la benedizione impartita questa mattina dal vescovo Gianpio Devasini al porto di Santa Margherita, ricostruito dopo la terribile mareggiata dell’ottobre 2018, segna un nuovo inizio da quel drammatico evento.

La forza di rialzarsi della comunità, dei cittadini e degli operatori che nello scalo hanno la loro seconda casa, è stata sostenuta dall’impegno della Regione, del suo presidente Giovanni Toti e di tutta la squadra che in sinergia con il Comune di Santa Margherita, le altre istituzioni interessate e le forze dell’ordine, hanno lavorato per lasciarsi alle spalle quelle settimane così difficili e rimettere in moto un’infrastruttura strategica per il Tigullio”.