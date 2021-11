'Santa': lunedì in Consiglio l'albo dei club sportivi - LevanteNews

Il Consiglio comunale di Santa Margherita Ligure è convocato per lunedì 29 alle ore 21 con il seguente ordine del giorno

1 Conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, medaglia d’oro al valor militare

2 Albo comunale associazioni sportive. Approvazione elenco aggiornato

3 Variazione di bilancio di previsione 2021 e riconoscimento debito fuori bilancio per l’importo di 3.605 euro

4 Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, approvazione

5 Riduzione della fascia di rispetto cimiteriale del cimitero di Nozarego per la realizzazione di box interrato in via Marnai d’Italia.

La seduta si svolge ancora da remoto.