'Santa': benedizione del porto col vescovo e governatore - LevanteNews

Non importa che si sia entrati ormai nella stagione morta; non importa che Itren, in calata, stia eseguendo scavi per portare l’acqua depurata al servizio dello scalo. Il porto finalmente protetto da opere costate 15 milioni (stanziati dalla Protezione civile) meritava una inaugurazione ufficiale con tanto di benedizione impartita dal vescovo diocesano monsignor Giampio Devasini, alla presenza del governatore Giovanni Toti; del sindaco Paolo Donadoni ed in particolare dal vicesindaco Giovanni Cozzio che ha seguito tutti lavori di riparazione, di rinforzo della diga e del retroporto con una diga soffolta a ponente. Durante la mareggiata del 29-30 ottobre 2018, i marosi alti 10 metri e 30 centimetri avevano distrutto un tratto della diga foranea, ma erano entrati anche nella sede del Circomare causando danni immensi.

Alla cerimonia oltre al comandante del Circomare Camilla Sartori, erano presenti il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, l’onorevole Roberto Bagnasco e tantissimi operatori portuali.