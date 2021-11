Riva - Moneglia: lunedì chiusura gallerie, come cambia la linea 42 - LevanteNews

Dal sito di Amt

Lunedì 29 novembre saranno chiuse al traffico veicolare le gallerie tra Riva e Moneglia dalle ore 8:20 alle ore 12:15 e dalle ore 14:00 alle ore 17:55 pertanto il sevizio della linea 42 Sestri Levante – Moneglia subirà le seguenti modifiche:

– Le corse delle ore 8:40 – 15:43 da Moneglia per Sestri Levante e la corsa delle ore 10:30 da Sestri levante per Moneglia transiteranno via Bracco;

– La corsa delle ore 12:05 da Moneglia per Sestri Levante e la corsa delle ore 12:35 da Sestri levante per Moneglia verranno soppresse;

– La corsa delle ore 17:15 da Sestri L. FS per Moneglia sarà posticipata alle ore 17:35.

Regolari le restanti corse.