RASSEGNA STAMPA. I numeri del covid preoccupano il Tigullio - LevanteNews

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Ieri altri 56 nuovi contagi nella Asl 4; i pazienti ricoverati sono 18; 1 decesso; 30 classi in quarantena”; “Vaccini e terze dosi, l’Asl 4 potenzia le linee e punta su 4 hub”; “Il tracciamento è necessario, potenziata l’offerta tamponi”; “Positivi in ascesa nel Golfo Paradiso”; “Proteggere gli under 12, sono vettori di contagio”; “Studi medici, controlli dei Nas”; “Il covid ha compattato le professioni sanitarie”; “Quarantena per trenta classi, per fermare i contagi si pensa alle iniezioni”.

Sestri Levante: spettacoli e presìdi, basta con la vuiolenza. Sestri Levante: barbiere Baicin giurato di un reality in Tv. Chiavari: caso Ferden, consiglio di fuoco su vincolo e ruolo assessore (Commento. Povera città). Chiavari: gli impegni di Hgm per le Grazie. Chiavari: partita benefica, consegnati al Villaggio 10.000 euro. Chiavari: l’assessore GianlucaRratto l’ancia un appello, “Chi sa parli”.

Rapallo: dopo il bus elettrico quello a idrogeno; Amt collauda la mobilità green. Rapallo: “Tornano in Consiglio le osservazioni ignorate” (Commento. Come è possibile se il Consiglio si è dichirato incompatibile?”. Santa Margherita Ligure: l’ufficio legale interno fa risparmiare la città. Parco di Portofino: il comitato di gestione traccia il regolamento.

Recco: la raccolta porta porta fa volare le percentuali.

Santo Stefano d’Aveto: arrivata la prima neve.